Охота за «КовиВаком» и смерть после вакцинации: новое о COVID-19 в мире

В мире каждый день подтверждают тысячи случаев заболевания коронавирусом. Специалисты уверены: остановить COVID-19 поможет только вакцинация.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в мире коронавирусом с начала пандемии заболели 186 753 958 человек. К летальному исходу вирус привел в 4 029 721 случае.

COVID-19 продолжает мутировать. Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что этого процесса можно избежать с помощью вакцинации. Он напомнил, что агрессивные штаммы, такие как «Дельта», который появился в Индии, провоцируют новые волны заболевания по всему миру. Коллективный же иммунитет заблокирует размножение вируса и сведет вероятность мутации к нулю.

Как считает заместитель главы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, в стране должно быть вакцинировано минимум 90% населения. Только при таком уровне вакцинированных россиян можно говорить о победе над вирусом.

Отметим, что Россия и КНР допустили взаимное признание вакцин CoronaVac и «Спутник V» против COVID-19. Это может произойти осенью. Окончательное решение, как ожидается, будет принято во время Восточного экономического форума.

Пока россияне охотятся за вакциной «КовиВак». Врач Максим Терский заявил, что одной процедуры уже якобы достаточно для завершения вакцинации. Кроме того, препарата было произведено не так много. При этом специалист подчеркнул: говорить о недостатках и преимуществах препарата пока сложно, поскольку вакцина находится в процессе клинических испытаний.

К сожалению, вакцинация не исключает риск смерти от коронавируса. Так, жительница Таиланда скончалась, сделав две прививки вакциной Sinovac. Она подхватила коронавирус в отделении интенсивной терапии. У нее сразу развились легочные осложнения, а спустя пять дней она умерла.

Тем временем, специалисты продолжают устанавливать происхождение коронавируса. Большинство, как заметил доктор биологических наук Сергей Нетесов, считают его естественным.