Новые запреты и партия «КовиВака»: COVID-19 в Петербурге к 13 июля

В Петербурге в силу вступили новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова констатировала: к росту заболеваемости привел Евро-2020. При этом в Смольном уверены, что «Алые паруса», которые совпали с турниром, на эпидемиологическую обстановку никак не повлияли.

Со вторника, 13 июля, в Петербурге вступили в силу дополнительные ограничения, связанные с распространением COVID-19. Теперь в Северной столице запрещены мероприятия с участием более 75 человек. Спортивные мероприятия будут проводить без зрителей, а наполняемость концертных залов и театров не должна превышать 1,5 тыс. человек, цирков — не выше 50%.

Кроме того, пассажирские суда не должны быть заполнены пассажирами более чем на 50%, на них запрещено проводить развлекательные мероприятия.

Такие ограничения будут действовать до 16 августа.

Отметим, что только два дня назад завершился Евро-2020. Петербург как город-участник принял семь матчей. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова считает, что турнир привел к росту заболеваемости.

При этом в Смольном уверены, что праздник всех выпускников «Алые паруса» на эпидемиологической обстановке никак не сказался. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина, отвечающая, в том числе за вопросы образования. Напомним, что в этом году праздник было решено провести в очном формате, несмотря на пандемию.

Пока ситуация с коронавирусом остается непростой. В петербургских городских и федеральных стационарах, перепрофилированных на лечение пациентов с COVID-19, в настоящее время свободно только 14%.

При этом число госпитализаций коронавирусных пациентов в городе все же снизилось. За прошлую неделю в Петербурге госпитализировали 5,5 тысяч взрослых. Это на 23% меньше, чем неделей ранее.

В Смольном пояснили, что в настоящее время в Северной столице госпитализируют пациентов средней и тяжелой степени.

Пока в городе продолжается вакцинация населения. В ТРК «Пик» открыли еще один прививочный пункт. В Петербурге также пополнили запасы «КовиВака». Ранее было привезено 8,5 тысяч доз. На данный момент прививку получили более 1,7 миллионов горожан. Еще более 200 петербуржцев решились на ревакцинацию.