На трассе «Кола» ограничат пропускную способность на путепроводе

На трассе «Кола» ограничат пропускную способность на путепроводе
По второй оставшейся свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На путепроводе через железную дорогу Всеволожск — Дубровка на автодороге «Кола» ограничат пропускную способность и скорость движения.

Так из-за ремонта с шести утра до пяти часов дня завтра, 15 июля, перекроют одну полосу в направлении Ленобласти. По второй полосе введут ограничение скорости до 50 км/ч. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки на территории Петербурга задержали 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения. По данным Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за отказ от медосвидетельствования оформили десять из них. Также сотрудники полиции пресекли 32 выезда на встречную полосу, выявили 1 841 нарушение правил дорожного движения водителями и 106 — пешеходами, задержали 24 правонарушителей, один из которых находился в федеральном розыске.

дороги ограничение скорости ремонт траса кола ФКУ Упрдор «Северо-Запад»


 

Новости партнеров
С 13 июля в Петербурге вводят новые коронавирусные ограничения
С 13 июля в Петербурге вводят новые коронавирусные ограничения
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
В коммуналке на Петроградке нашли два мужских трупа
В коммуналке на Петроградке нашли два мужских трупа
В Петербург привезли партию
В Петербург привезли партию "КовиВака", но привиться им нельзя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Аномальная жара в Петербурге может привести к массовой гибели рыб
Аномальная жара в Петербурге выжгла газоны. Фоторепортаж: Gazeta.SPb
В Плоском во время практики у 125 студентов заболели животы
С начала лета на полив цветов ушло 35 тысяч кубометров воды
На трассе «Кола» ограничат пропускную способность на путепроводе
Суд приговорил блогера Била к двум годам из-за ДТП
Кондиционеры в России из-за жаркой погоды резко подорожали
В России предложили увеличить отпуск для некурящих