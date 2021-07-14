На трассе «Кола» ограничат пропускную способность на путепроводе

По второй оставшейся свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По второй оставшейся свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На путепроводе через железную дорогу Всеволожск — Дубровка на автодороге «Кола» ограничат пропускную способность и скорость движения.

Так из-за ремонта с шести утра до пяти часов дня завтра, 15 июля, перекроют одну полосу в направлении Ленобласти. По второй полосе введут ограничение скорости до 50 км/ч. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки на территории Петербурга задержали 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения. По данным Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за отказ от медосвидетельствования оформили десять из них. Также сотрудники полиции пресекли 32 выезда на встречную полосу, выявили 1 841 нарушение правил дорожного движения водителями и 106 — пешеходами, задержали 24 правонарушителей, один из которых находился в федеральном розыске.