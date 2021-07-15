Третья волна и ошибки при лечении: COVID-19 в России и мире

Теперь это официально – глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о начале новой волны пандемии коронавирусной инфекции. «Дельта» штамм проник уже в 111 стран, а у молодых людей и тех, кто уже раз болел COVID-19, наблюдается тяжелое течение заболевания.

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, сейчас мир находится на ранних этапах третьей волны коронавируса. По его словам, в настоящее время активно растут заболеваемость и смертность от инфекции. Он уточнил, что последние десять недель количество летальных исходов снижалось, но сейчас вновь выросло. Глава ВОЗ добавил: индийская мутация вируса «дельта-плюс» стала одним из главных факторов ухудшения статистики по коронавирусу.

Штамм «Дальта» уже успели обнаружить на территории в 111 странах. В связи с этим ожидается усиление давления на системы здравоохранения.

Как заметили в ВОЗ, вирус продолжает циркулировать и эволюционировать.

Так, по словам российского министра здравоохранения Михаила Мурашко, новые штаммы спровоцировали более тяжелое течение коронавируса у молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.

Кроме того, те, кто уже переболел COVID-19, рискует вновь заразиться в гораздо более тяжелой форме. Доктор биологических наук Александр Семенов пояснил: даже бессимптомно перенесенная болезнь наносит малозаметные, но значительные повреждения легким, поэтому повторная болезнь будет с высокой вероятностью гораздо тяжелее.

При этом врач телеведущий Александр Мясников высказал мнение о том, что врачи часто ошибаются, объясняя недомогание пациентов последствиями коронавируса. Он убежден, что в 90% случаев приписываемые ковиду симптомы являются психосоматикой.

Отметим, что с начала пандемии коронавирусом заразились 188,3 млн человек. По данным университета Джона Хопкинса, за последние сутки заболевание было подтверждено у 552 864 человек.

Кстати, Россия в мире занимает четвертое место по количеству заболевших. В стране таких – более 5,8 млн. Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что такие показатели связаны с невысоким уровнем вакцинации.

Вероятно, в ближайшее время заболевших в стране станет гораздо больше. Инфекционист Евгений Тимаков полагает, что пик заболеваемости в стране придется на сентябрь этого года.