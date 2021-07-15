В Кронштадте прошла репетиция парада ко Дню ВМФ. Фоторепортаж: Gazeta.SPb

В Кронштадте прошла репетиция парада ко Дню ВМФ. Фоторепортаж: Gazeta.SPb
Сам праздник состоится 25 июля. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин.

Сегодня в Кронштадте состоялась репетиция парада ко Дню ВМФ. Сам праздник состоится 25 июля.

Корабли подошли к берегу довольно близко. Можно было даже увидеть, как экипаж выстроился, приветствуя гостей парада.

В Петербурге же в Неву вышли около 20 боевых кораблей и катеров ВМФ России. Судна проплыли от набережной лейтенанта Шмидта до Большеохтинского моста.

Как сообщил 78.ru, также минувшей ночью около 20 боевых кораблей и катеров ВМФ России прошли по Неве от Благовещенского до Троицкого мостов в ходе второй ночной тренировки.

Сам праздник состоится 25 июля. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин.
Сам праздник состоится 25 июля. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин.
Сам праздник состоится 25 июля. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин.
Сам праздник состоится 25 июля. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин.
Сам праздник состоится 25 июля. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин.
Сам праздник состоится 25 июля. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин.
Сам праздник состоится 25 июля. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный военно-морской парад в Петербурге будет куда масштабнее предыдущих. Такое заявление сделал министр обороны России.

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