В Кудрово утки переходят дорогу строго по пешеходному переходу

В Ленинградской области во Всеволожском районе города была замечена стайка уток, которая соблюдает правила дорожного движения.
Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», в городе Кудрово утки переходят дорогу в положенном месте.
На фотографии видно, как несколько автомобилей остановились на пешеходном переходе, чтобы пропустить птиц.
В комментариях пользователей очень умилило такое зрелище.
«Даже утки правила знают….», — отметили в Сети.
Скорее всего, стайка удачно пересекла автомобильную дорогу.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Черной речке 12 июля заметили мертвых уток. Местные жители предположили, что кто-то загрязнил воду. Свидетельница отметила, что возле дома номер 18 по набережной Черной речки было замечено пятно на воде.