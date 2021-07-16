В Кудрово утки переходят дорогу строго по пешеходному переходу

Утки в Кудрово переходят дорогу в положенном месте. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Утки в Кудрово переходят дорогу в положенном месте. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Ленинградской области во Всеволожском районе города была замечена стайка уток, которая соблюдает правила дорожного движения.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», в городе Кудрово утки переходят дорогу в положенном месте.

На фотографии видно, как несколько автомобилей остановились на пешеходном переходе, чтобы пропустить птиц.

В комментариях пользователей очень умилило такое зрелище.

«Даже утки правила знают….», — отметили в Сети.

Скорее всего, стайка удачно пересекла автомобильную дорогу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Черной речке 12 июля заметили мертвых уток. Местные жители предположили, что кто-то загрязнил воду. Свидетельница отметила, что возле дома номер 18 по набережной Черной речки было замечено пятно на воде.