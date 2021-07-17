При столкновении грузовых поездов в Амурской области погибли два человека

В Приамурье столкнулись два грузовых поезда. В результате происшествия пострадали два человека из числа локомотивной бригады, двое погибли.

СК возбудил уголовное дело по факту случившегося.

По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России, ЧП произошло 17 июляв Амурской области на 51-м км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак — Эльга. «Лоб в лоб» столкнулись два грузовых поезда.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авария на железной дороге отменила пригородные поезда и задержала пассажирские поезда дальнего следования. Пассажиров электричек перевозят автомобильным транспортом, а пассажиров задержанных поездов обеспечили водой и дополнительным питанием.