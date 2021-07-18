Спасатели нашли тело четвертого погибшего при столкновении поездов в Приамурье

При столкновении поездов погибли четыре человека. Фото: Pixabay

При столкновении поездов погибли четыре человека. Фото: Pixabay

Спасатели обнаружили останки мужчины, который считался пропавшим без вести после столкновения двух грузовых поездов на железной дороге в Амурской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности, вместе с найденным мертвым мужчиной общее количество погибших при столкновении поездов достигло четырех. Еще трое пострадали.

Два грузовых поезда столкнулись на железнодорожном перегоне Улак — Эльга. Это могло случиться из-за сердечного приступа у машиниста одного из поездов.

Следственный комитет открыл уголовное дело части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поезд насмерть сбил подростка в наушниках в Ленобласти.