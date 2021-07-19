Новые симптомы и лекарство: последнее о COVID-19 в России и мире

В России удалось добиться коллективного иммунитета в 60%, ученые установили новый симптом, а в Израиле разработали лекарство от коронавируса со стволовыми клетками, — Gazeta.SPb рассказывает последние новости о COVID-19 в России и мире.

Ситуация с коронавирусом осложняется и из-за дельта-штамма, который, как считает инфекционист Николай Малышев, более зловредный, чем другие.

При этом коронавирус, как доказали ученые в Австралии, за время пандемии сильно адаптировался к человеку. Научные сотрудники выяснили, что со временем коронавирус изменился для того, чтобы быстрее проникать в клетки человеческого организма.

Есть способ в десятки раз снизить заболеваемость. Врач Евгений Ковалев уверен, что переболевшие коронавирусом люди, которые затем вакцинировались, становятся обладателями «фантастического титра антител». Он отметил, что иммунитет после вакцинации может защитить от всех известных штаммов COVID-19.

Между тем, пожилые люди, как оказалось, переносят прививку легче, чем молодые. Связано это с тем, что прививка воздействует на иммунитет, а с возрастом адаптационные механизмы становятся менее выраженным.

Проблема в том, что антитела появляются не у всех вакцинированных. Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов объяснил это ранее перенесенными аденовирусами. В этом случае организм человека может блокировать вакцину.

Академик РАН Виталий Зверев считает, что переболевшим коронавирусом вакцина не нужна. По его словам, переболевшие имеют такой же иммунитет, как и привитые россияне.

В России смогли добиться коллективного иммунитета в 60%. Директор Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян также указал на то, что это не тот уровень, при котором можно выдохнуть с облегчением. Он уточнил, что коллективный иммунитет должен достичь уровня в 90%.

Вирусолог Сергей Нетесов назвал новые симптомы коронавируса. Он считает, что у пациентов стали чаще проявляться проблемы желудочно-кишечного тракта. А вот нарушение обоняния и вкуса наблюдают теперь реже.

В Израиле ученые уже успешно завершили первую стадию испытаний нового препарата от коронавируса, который создали на основе стволовых клеток организма.