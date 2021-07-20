В Telegram попали данные о транзакциях клиентов сервиса SMS-activate

Основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян заявил, что 15 людей, связанных с безопасностью Telegram-каналов сделали репост сообщения об утечке базы данных SMS-activate. Он отметил, что в файле с данными содержится свыше 162 тысяч адресов электронных почт клиентов.

Так, причина утечки, вероятно, доступ по прямой ссылке на файл регистрации, который был в открытом доступе среди другой информации сервиса. Базу можно было скачать, отмечает Оганесян. Об этом сообщают «Известия».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что cоциальные сети Facebook и Telegram оштрафовали на крупные суммы за неудаление запрещенного контента. Общая сумма штрафов достигла 27 млн рублей. Всего в отношении Telegram рассмотрели четыре протокола. Компанию признали виновной в нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной информации.