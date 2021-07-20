В Невском районе нашли бесхозные картриджи: экологи негодуют

Картриджи, используемые для печати на принтере, нужно правильно утилизировать.

В Невском районе нашли несколько картриджей для принтера, а также цветные пятна на грунте. Устранять аварийную ситуацию выехали экологи, которые объяснили, как правильно выбрасывать подобный мусор. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Экострой».

Картриджи заметили на улице Ворошилова. Специалистам пришлось собрать весь загрязненный грунт, в итоге было вывезено 12 килограммов химических отходов. Экологи отметили, что картриджи довольно опасны для природы и человека, поэтому их нельзя выкидывать в ближайшие мусорный контейнер или на свалку.

Лучшим решением будет сдать сырье на переработку или использовать картриджи повторно.

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