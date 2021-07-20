Вратарь «Зенита» Кержаков рассказал о своем отношении к алкоголю

Вратарь «Зенита» Кержаков рассказал о своем отношении к алкоголю
Михаил Кержаков продлил контракт с "Зенитом". Фото: twitter.com/zenit_spb

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как относится к алкоголю.

«Тяжелый алкоголь позволяю себе только после титула — считай, раз в год. К пиву могу не прикасаться несколько месяцев. Так что сказать, что я жестко пью — конечно, нет. Сказать, что я трезвенник — наверное, тоже нет», — цитирует его Sports.ru.

В составе петербургского клуба футболист стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Кубок России, а также четыре раза становился обладателем Суперкубка России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-нападающий сборной России Александр Кержаков стал главным тренером футбольного клуба «Нижний Новгород». О том, что 38-летний футболист займет пост главного тренера сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в социальной сети Instagram.

"Зенит" алкоголь михаил кержаков


 

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