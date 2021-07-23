Петербургские кандидаты от партии «Новые люди» вместе с Сарданой Авксентьевой продумали муниципальную реформу

Сардана Авксентьева, известная в России как «народный» мэр Якутска, 22 июля приехала в Петербург, где встретилась с кандидатами в депутаты. Вместе они обсудили комплексный план, который должен вывести муниципалитеты Северной столицы из кризиса.

«Секретное» и самое главное оружие Новых людей — народная поддержка, с которой Авксентьева знакома не понаслышке. Еще на посту мэра Якутска она обрела всероссийскую популярность: сначала обошла в предвыборной гонке кандидата от «Единой России», а затем лишила чиновников дорогих автомобилей и шикарных банкетов. Авксентьева также смогла снизить цены на проезд в общественном транспорте и всегда напрямую общалась с жителями города, не прячась за спинами охраны и помощников. Вот и в Петербурге до места встречи с коллегами Сардана предпочла добираться на метро: чтобы не стоять в пробках из-за перекрытого города.

«Я выступаю за построение нормального диалога общества и власти. Но ситуация с муниципалитетами в Петербурге никак не способствует тому, чтобы этот диалог был налажен. Сейчас нет предпосылок к тому, чтобы требования, нужды и чаяния людей были удовлетворены», — говорит Авксентьева.

Ситуация заключается следующем: еще в конце 90-х Петербург во многом по политическим причинам поделили на 111 муниципальных образований (МО). Сейчас власть на местах не обеспечена должным финансированием и вынуждена существовать в условиях регулярно меняющегося законодательства. При этом законы все равно недостаточно четко разграничивают полномочия городской, районной и муниципальной власти. Кроме того, на плечи муниципалитетов все время «подкладывают» новые обязанности, но «забывают» выделить деньги на их исполнение.

О проблемах МО и их возможных решениях с Сарданой Владимировной общалась целая рабочая группа из кандидатов Новых людей: муниципальные депутаты Дмитрий Павлов (МО город Пушкин), Павел Брагин (МО Ульянка), Павел Любимов (МО Юго-Запад), Юрий Куликов (МО поселок Комарово), Сергей Шукшин (МО №21), а также председатель петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Все присутствующие сошлись во мнении, что 111 муниципалитетов на 18 районов города — это многовато. По словам Павла Любимова, примерно 30-40% от бюджета МО уходит на содержание аппарата, в то время как в мировой практике эта статья расходов, как правило, не превышает 10%.

«Муниципалитеты нужно укрупнять, но не стричь всех одну гребенку. Это нужно чтобы повысить качество работы МО и их возможности. Укрупнение однозначно поможет сократить расходы на аппарат», — заметил Дмитрий Павлов.

Кроме этого, по словам Сарданы Авксентьевой, необходимо увеличить объем финансирования муниципальных округов. Нынешние схемы формирования местных бюджетов — не прозрачные и непонятные, в том числе самим муниципалам. Из-за этого становится невозможным долгосрочное планирование, а без него нельзя и качественно работать.

«Партия «Новые люди» предлагает больше денег регионам. Сколько? Начинаем работать с экспертным сообществом, с жителями. Будем считать. Налоговая нагрузка только растет. Все это деньги обычных людей, так что они имеют право знать, куда идут их средства. Если то, что мы предлагаем, найдет поддержку у горожан, то так тому и быть. В Конституции прописано, что источник власти — народ. Все решит мнение людей», — расставляет приоритеты Авксентьева.

Выборы в Государственную думу и региональные парламенты в России пройдут 17-19 сентября. О своем намерении бороться за власть уже объявили партии «Единая Россия», ЛДПР, Яблоко, КПРФ, КПСС, «Родина» и многие другие.