Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России

Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России
Уже четыре года Валерий Карпин тренирует «Ростов». Фото: скрин Instagram Валенрия Карпина

Новым главным тренером сборной России по футболу назначили Валерия Карпина . Новый тренер не покинет «Ростов», а будет работать на двух работах.

Договор с Карпиным будет действовать до конца года. Вероятно, в будущем его продлят. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Футболист Карпин начал карьеру тренера 12 лет назад в «Спартаке», выиграл с ними два серебра чемпионата России. Уже четыре года тренирует «Ростов».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фанаты «Зенит» решили бойкотировать матч с «Химками». Болельщиков не устраивает, что их в последний момент предупредили о необходимости QR-кодов. Фанатское объединение петербургского «Зенита» «Ландскрона» решило бойкотировать выездной матч с «Химками» из-за необходимости предоставления QR-кодов. Таким заявлением болельщики поделились в социальной сети «Вконтакте».

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