Червиченко поддержал назначение Карпина главным тренером

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером национальной сборной России по футболу.

Он отлично относится к этой ситуации. Червиченко уверен, что Карпин прекрасно знает российский футбол, игроков,их сильные и слабые стороны. Он считает, что по мотивации на игру, наверное, Карпин — один из лучших в России. Червиченко обратил внимание на то, что под руководством Карпина в «Ростове» появляются хорошие игроки. Об этом сообщает RT.

Карпин доводит их до топового состояния, отличное решение, подметил Червиченко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новым главным тренером сборной России по футболу назначили Валерия Карпина . Новый тренер не покинет «Ростов», а будет работать на двух работах. Договор с Карпиным будет действовать до конца года.