Заболевшие после вакцинации и новое лекарство: COVID-19 в России и мире

Существующие вакцины не могут защитить от коронавирусной инфекции 100% населения планеты. Некоторые заболевают, закончив полный курс. Эксперты, правда, утверждают, что в этом случае COVID-19 переносится в легкой форме. Пока поиски эффективного лекарства продолжаются.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в стране ситуация с коронавирусом остается достаточно напряженной. Но тенденция к стабилизации все-таки есть.

Наибольшую опасность, пояснял врач и телеведущий Александр Мясников, представляют так называемые «суперраспространители». По его словам, из-за генетических и иммунных особенностей от 1/5 всех инфицированных происходит 80% заражений.

Врачи считают, что защитить от этого может только вакцинация. Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в Росси почти все госпитализированные пациенты, заболевшие коронавирусом, не были вакцинированы.

Отметим, что вакцина защищает не всех. У некоторых процентов иммунитет не формируется.

Если избежать заболевания все же не удалось, стоит позаботиться о том, чтобы избежать тромбозов. Главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко призвал следить за своим показателем свертываемости крови и делать коагулограмму наравне с пациентами, которые тяжело переболели COVID-19.

Кстати, у мужчин, переболевших коронавирусом в тяжелой форме, ученые нашли генную мутацию. Она делает человека более восприимчивым к инфекции, ослабляя естественную защиту организма.

Исследователи также продолжают искать эффективное средство против COVID-19. Таким может стать цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная). Оно произрастает в Северной Африке и Западной Азии.

Это растение содержит тимохинон, который может связываться с S-белком вируса и не давать ему вызывать легочную инфекцию.