Юрист предупредил россиян о внезапных проверках в квартирах

Юрист Анатолий Миронов предупредил жителей России о возможных внезапных проверках в квартирах.

ОН отметил, что закон регламентирует этот процесс очень осторожно, потому что при таких проверках затрагиваются конституционные права россиян. Об этом сообщает «Прайм».

Так, полиция может проверить квартиру только при наличии веских оснований и спецдокументов, например, постановления на обыск. В жилище могут прийти с проверками коммунальные службы. Однако, при проверки показания счетчиков, гражданина должны предупредить за две недели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы помогли петербуржцу получить компенсацию за залив квартиры. Пожилой житель Васильевского района Петербурга получил компенсацию за залив квартиры. В этом ему помогли судебные приставы. Летом 2020 года в квартире пенсионера некачественно выполнили работы по замене ливневой трубы.