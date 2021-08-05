Лекарство от COVID и эффективность вакцин: коронавирус в России и мире

Несмотря на то, что число заболевших коронавирусом в мире продолжает расти, в России наметилась стабилизация ситуации. При этом организации расходятся в мнении о том, стоит ли проводить ревакцинацию населения.

Рубеж в 200 миллионов заболевших коронавирусом в мире преодолен. По подсчетам университета Джона Хопкинса, только за первое полугодие этого года COVID-19 подхватили около 100 миллионов человек. В настоящее время инфицированных насчитывается более 200 014 602 человек.

При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что в России наметилась стабилизация эпидемиологической обстановки. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

В стране уже смогли добиться коллективного иммунитета в 60%. Правда, Роспотребнадзор настаивает на том, что победит страна коронавирус при иммунитете в 90%. Ведомство также призывает каждые полгода проходить ревакцинацию.

ВОЗ же, напротив, просит повременить с повторной вакцинацией. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что ревакцинацию надо отложить до конца сентября, чтобы справиться с глобальным неравенством в доступе к вакцинам. В бедных странах привито гораздо меньше людей, а государства с высоким доходом уже начали проводить ревакцинацию.

Отметим, что пока вакцины не гарантируют 100% защиты от коронавируса. Привитые заболевают, но в три раза реже.

Ранее исследователи опубликовали результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «ЭпиВакКорона». Эффективность препарата оценили в 79%.

Напомним, не так давно в России начали использовать «Спутник Лайт». Это однокомпонентная версия «Спутника V». Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что в ходе исследования удалось подтвердить, что «облегченный» препарат можно использовать с другими вакцинами, в том числе иностранными.

В то же время, ученые не оставляют попыток найти лекарство от коронавируса. Сотрудники Института биологических наук имен Александра Зильбермана в Израиле подобрали 18 препаратов, которые могут продемонстрировать до 100% эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.