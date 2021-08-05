Отпуск без вакцины и ПЦР-тестов: какие курорты открыты для российских туристов

Съездить на море можно без вакцины и ПЦР-тестов, но стоит ли рисковать? Фото: pixabay

Съездить на море можно без вакцины и ПЦР-тестов, но стоит ли рисковать? Фото: pixabay

Представители туристической отрасли заявляют, что в августе россиянам без ПЦР-тестов и справки о вакцинации доступны не только отечественные, но и зарубежные курорты.

Необходимость подтвердить отсутствие COVID-19, предоставив ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, стала привычной рутиной для путешественников. Тем не менее, как в России, так и за рубежом остались туристические направления, на которых не будут спрашивать никаких документов, кроме паспорта, авиабилета и ваучера на отель, рассказывают в пресс-службе агентства TUI Россия РИА Новости.

Так, наиболее популярными «свободными» направлениями за границу являются Абхазия и Албания. Турагенты отмечают, что стоимость поездки в Албанию на неделю в августе начинается от 43 тысяч рублей на человека. Кроме того, в столицу Албании, Тирану, есть прямые чартеры из Москвы, Самары и Екатеринбурга.

ПЦР-тесты также не требуются для въезда в Черногорию и Доминиканы, но с этими странами у России пока нет прямого авиасообщения. Кроме того, поехать без предъявления теста можно в Мексику и Египет. В первом случае за неделю в четырехзвездной гостинице придется заплатить от 161,3 тысяч рублей на двоих, в Египте те же условия будут стоить 107 тысяч рублей, рассказывают представители Anex Tour.

В России без тестов и вакцины можно отправиться, например, в Калининград, где семь ночей в четырехзвездном отеле обойдутся в 58,4 тысяч рублей на двоих (минимальная стоимость).

Примечательно, что одним из наиболее популярных отечественных направлений летом 2021 года стал остров Сахалин. Туроператоры объясняют, что благодаря чартерным рейсам «путешествия на остров стали намного доступнее для путешественников из европейской части страны».