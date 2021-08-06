COVID-19 в России и мире: вирус становится мощнее

COVID-19 в России и мире: вирус становится мощнее
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Мир устал от коронавируса, но отменять ограничения пока никто не собирается. Эффективность вакцин от COVID-19 падает, а заболеваемость продолжает расти.

По данным американского университета Джона Хопкинса, с начала пандемии коронавирус в мире подхватили 200 799 056 человек. Инфекция унесла жизни 4 266 201 жителя планеты.

Как отметил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, вирус становится мощнее из-за социальных контактов и быстро распространяется. Причина, по его мнению, в несправедливой вакцинации — более 80% вакцин от коронавируса достаются богатым странам.

Британские ученые при этом сообщили: эффективность от вакцин начала падать. Это происходит, в том числе из-за распространения дельта-штамма.

Несмотря на это, власти призывают жителей планеты делать прививку, поскольку угрозы здоровью для тех, кто переболел COVID-19, слишком велики. Так, заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала о том, что у переболевшего коронавирусом человека могут сформироваться необратимые изменения в легких, произойти инфаркт или инсульт. Все это может привести к инвалидности.

Президент России Владимир Путин признал, что все устали от борьбы с коронавирусом.

Тем не менее, ослаблять ограничения никто не собирается. Против отмены мер выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на данный момент заболеваемость растет в 35 российских регионах. В 15 из них уже превышены общероссийские показатели.

В связи с этим министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал жителей страны вакцинироваться до наступления сезона гриппа. Так можно будет избежать подъема заболеваемости и тяжелой формы COVID-19.

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