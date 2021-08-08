В Яблоневом саду плавают мертвые утки

В Петербурге во Фрунзенском районе города горожане наблюдали не самую приятную картину.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», в парковой зоне замечены мертвые утки.

Пользователи сети предположили, с чем связана смерть птиц. Так, один из комментаторов в Интернете считает, что животные умерли потому, что очень грязные пруды. Кроме того, теперь подходить к воде стало крайне неприятно.

Другой пользователь отметил, что птицы скончались потому, что «добрые люди» накормили их хлебом, хотя уже многократно объясняли, что этого делать нельзя.

Ранее gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге птенцы скопы из Красной книги покинули гнездо. Уже больше десяти лет хищные птицы гнездятся в особо охраняемой природной территории.