Дворцовый мост и Большой проспект П.С. окрасят в честь Дня флага

Дворцовый мост и Большой проспект П.С. окрасят в честь Дня флага
22 августа состоится День флага РФ. В честь этого Дворцовый мост и Большой проспект П.С. окрасятся в цвет российского триколора. Фото: https://globalrussia.com

В конце следующей недели, в воскресенье, в Российской Федерации будет отмечаться День Государственного флага РФ.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на пресс-службу СПб ГБУ «Ленсвет», 22 августа, в связи с данным праздником, несколько объектов Северной столицы приобретут цвет российского триколора.

Так, вечером воскресенья, на Дворцовом мосту и на Большом проспекте Петроградской стороны зажжется праздничная подсветка. Она будет разделена на три световых участка.

Один пролет Дворцового моста станет белого цвета, второй синего, а третий красного. Точно также оформят и фонари на трех разных участках Большого проспекта Петроградской стороны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дворцовый мост развели под олимпийский плейлист в честь закрытия Игр.

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