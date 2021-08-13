Детский омбудсмен выступила против принудительной вакцинации детей

Детский омбудсмен выступила против принудительной вакцинации детей
Анна Кузнецова выступила против принудительной вакцинации детей. Фото: сайт Кремля

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что не одобряет идею принудительной вакцинации школьников к началу учебного года.

Кузнецова заявила, что выступает против всяческой принудительной вакцинации. Она говорит не только о школьниках и детях, но и всех возрастных категориях людей. Как считает детский омбудсмен, вакцинация не должна быть принудительной. Вместо этого людям нужно объяснять необходимость прививок и давать ответы на возникающие вопросы.

По словам Кузнецовой, по отношению к непривитым от коронавируса детям не должно применяться «никаких санкций». Все должны пойти в школу, при этом дети должны учиться на очной форме, считает омбудсмен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину от COVID-19 для детей в России планируют зарегистрировать в сентябре.

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Детский омбудсмен выступила против принудительной вакцинации детей
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