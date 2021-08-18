Диетолог назвала опасные свойства яблок

Довольно полезными будут яблочные десерты без сахара. Фото: Pixabay

Довольно полезными будут яблочные десерты без сахара. Фото: Pixabay

На первый взгляд яблоки безобидный фрукт, однако они могут навредить людям с аллергией на косточковые плоды, пациентам с гастритом, и другими воспалениями желудочно-кишечного тракта.

Об этом рассказала врач-диетолог Марина Аплетаева в беседе с «Ленте.ру».

Доктор отметила, что определенных противопоказаний к употреблению яблок почти нет. Ведь данный фрукт полезен и богат макро- и микроэлементами. При всем при этом риск все же имеется.

Так, например яблочная кожура достаточно жесткая по консистенции, поэтому может начать раздражать слизистые организма.

Кроме того, не все компоненты этого фрукта усвоит каждый организм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвала вредные кисломолочные продукты.