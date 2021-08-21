МИД пообещал жесткий ответ России на санкции США

Мария Захарова подчеркнула, что российский ответ на санкции будет жестким и адекватным. Фото: МИД

Мария Захарова подчеркнула, что российский ответ на санкции будет жестким и адекватным. Фото: МИД

Москва жестко и адекватно ответит на новые санкции США против России из-за оппозиционера отравления Алексея Навального и газопровода «Северный поток-2». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, такое решение принято на фоне крупнейшего для Соединенных Штатов внешнеполитического провала в Афганистане. И добавила, что Вашингтон не желает считаться с реальностью.

Как сообщили на сайте ведомства, Захарова подчеркнула, что новые санкции США Москва рассматривает как нежелание выстраивать двусторонние отношения на партнерской основе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Соединенные Штаты расширили санкции против российских компаний и судов, связанных со строительством «Северного потока — 2».