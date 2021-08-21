МИД пообещал жесткий ответ России на санкции США

МИД пообещал жесткий ответ России на санкции США
Мария Захарова подчеркнула, что российский ответ на санкции будет жестким и адекватным. Фото: МИД

Москва жестко и адекватно ответит на новые санкции США против России из-за оппозиционера отравления Алексея Навального и газопровода «Северный поток-2». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, такое решение принято на фоне крупнейшего для Соединенных Штатов внешнеполитического провала в Афганистане. И добавила, что Вашингтон не желает считаться с реальностью.

Как сообщили на сайте ведомства, Захарова подчеркнула, что новые санкции США Москва рассматривает как нежелание выстраивать двусторонние отношения на партнерской основе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Соединенные Штаты расширили санкции против российских компаний и судов, связанных со строительством «Северного потока — 2».

захарова мид россии санкции сша


 

Новости партнеров
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
От коронавируса за сутки умерли 38 петербуржцев
Автомобилистов предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября
В Петербурге коронавирус подхватили 1 665 человек за сутки
МИД пообещал жесткий ответ России на санкции США
В Китае оценили характер Путина по подаренным Меркель цветам
СК возбудил дело после гибели двух человек при взрыве в московской квартире
СКА выиграл у «Металлурга» на Кубке чемпионов
На Петроградской набережной ДТП: на дороге лежит розовый велосипед