В Греции введут ограничения для непривитых от коронавируса

В Греции введут ограничения для непривитых от коронавируса
В Греции ужесточат антиковидные ограничения. Фото: unsplash

Таким людям нельзя будет посещать каф, бары, рестораны, клубы и прочие подобные заведения.

Минздрав Греции объявил об ужесточении антиковидных требований в стране с 13 сентября 2021 года. Об этом 25 августа пишет газета Kathimerini.

Глава ведомства Василис Кикилиас заявил, что правила будут актуальны по 31 марта 2022 года. Непривитым гражданам запретят вход в кафе, бары, рестораны, клубы и другие общественные заведения, а также развлекательные центры. Помимо сертификата о вакцинации разрешено предоставлять справку о перенесенном коронавирусе.

При этом непривитые могут ходить в театры, музеи и тренажерные залы, но для этого им придется предоставить отрицательный результат ПРЦ-теста на коронавирус.

«Непривитые учителя и работники сферы туризма, общественного питания, телевидения, кино и театра будут проходить два теста в неделю»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что непривитые от ковида почти в 30 раз чаще попадают в больницу.

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