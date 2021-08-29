Грозы обрушатся на Ленинградскую область вечером 29 августа

В Ленинградской области спасатели объявили штормовое предупреждение. На регион надвигаются грозы.

Об этом информирует областное ГУ МЧС со ссылкой на данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода начнет портится в воскресенье вечером, 29 августа. Начиная с 17-20 часов в Ленобласти прогнозируются грозы.

Спасатели порекомендовали избегать выхода на воду и не посещать леса. По возможности нужно оставаться дома, закрыть окна, держаться подальше от электропроводки и антенн.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кратковременные дожди накроют Ленобласть 30 августа. В 47-м регионе подует умеренный ветер восточных, северо-восточных направлений. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, местами похолодает до +5. Днем столбики термометров поднимутся до +17…+22 градусов.