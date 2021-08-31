За выходные в Петербурге и области на нетрезвой езде поймали 221 водителя

За выходные в Петербурге и области на нетрезвой езде поймали 221 водителя
За нетрезвое вождение могут оштрафовать на 30 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На выходных в Северной столице и некоторых районах Ленобласти сотрудники ГИБДД провели плановый рейд по борьбе с вождением в алкогольном опьянении.

Полицейские составили более 200 протоколов. Девять из них уже попадались на вождении в пьяном состоянии и были лишены прав. Теперь правонарушителям светят уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области.

Там же напомнили, что за нетрезвое вождение могут оштрафовать на 30 тысяч рублей и лишить водительских прав до двух лет.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за сутки произошло 350 аварий, причем в десяти из них пострадали люди. При этом десять человек были ранены, двое из них — дети. Такая статистика приводится в группе «Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте».
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