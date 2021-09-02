Песков не считает наглостью замечание ученика Путину

Песков не считает наглостью замечание ученика Путину
Песков убежден, что школьник ни в чем не виноват. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента отметил, что парня ни в коем случае нельзя отчислять.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова школьника из Воркуты, который поправил Владимира Путина. Он убежден, что парень повел себя правильно, но никак не нагло. Об этом пишет РИА Новости сегодня, 2 сентября.

Представитель Кремля выразил надежду, что ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы. Песков назвал школьника талантливым и знающим.

«Никакая это не наглость. Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется критике со стороны директора школы»,

— сказал он.

Песков добавил, что Путин готов прислушиваться к словам любого умного человека: даже если это ребенок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что директор школы отчитала ученика, указавшего Путину на ошибку.

владимир путин Дмитрий Песков школьник


 

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