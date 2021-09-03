Эрнст уверен, что классическое ТВ будет существовать еще четверть века

Эрнст уверен, что классическое ТВ будет существовать еще четверть века
Эрнст добавил, что аудиторией эфирного ТВ будут, скорее, пожилые люди с низкой личной поисковой активностью. Фото: скриншот

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст уверен, что классическое телевидение с программной сеткой будет существовать еще как минимум 25 лет, но контент на каналах будет меняться в сторону молодой аудитории.

Эрнст заявил на лекции в рамках марафона «Новое знание», что сейчас идет технологическая революция, люди в интернете перегружены информацией. Поэтому, считает он, телевидение не может кончиться или устареть.

«Да, устаревает история с сеткой: у телевидения была всегда сетка, и все каналы бились за программирование. Но сейчас из-за того, что интернет позволяет смотреть отложено, сетка убита», — отметил Эрнст.

По его мнению, потребность смотреть что-то общее, что можно обсуждать, осталась. Он считает, что устаревают только способы доставки контента до аудитории.

Эрнст добавил, что аудиторией эфирного ТВ будут, скорее, пожилые люди с низкой личной поисковой активностью. Также у каждого телеканала будет версия в цифре — для молодежи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Китае запретили женоподобных мужчин на телевидении.

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