Беглов и Лавров обсудили сотрудничество Петербурга с другими странами

Город отлично ладит с соседними государствами.

Сегодня, 6 сентября, состоялась встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглов и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Смольном обсуждали вопросы сотрудничества с приграничными государствами и международные проекты. Беглов выразил благодарность за поддержку блокадников, которые проживают за рубежом. Он также отметил формирование инвестиционного климата в городе и отличные отношения с соседями.

«Огромное спасибо за взаимодействие со странами Балтии. Как ни странно, у нас все-таки хорошие отношения с Таллином возникли. Мы дружим. С Дрезденом. С Финляндией хорошие отношения»,

— отметил Беглов.

После встречи Лавров планировал посетить Эрмитаж и пообщаться там с педагогами, студентами и блогерами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Эрмитаж и Русский музей вошли в тройку наиболее медийных музеев.