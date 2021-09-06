Детский сад в Парголово сделают больше, чем планировали

Власти внесли поправки в строительные параметры в проект будущего детского сада.

В Парголово собираются построить крупный детский сад. Чтобы в него могли ходить как можно больше детей, в строительные параметры здания внесли несколько изменений. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что объект будет больше по площади и выше, чем планировалось изначально. Дело еще и в том, что за последнее время изменились требования к таким объектам. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что городу очень нужны социальные объекты и важно, чтобы их становилось все больше.

«Каждый год вводим порядка 60 социальных объектов. Эту работу будем продолжать такими же темпами»,

– заявил губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ЖК «Семь столиц» в Кудрово построили школу.