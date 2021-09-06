В ЖК «Семь столиц» в Кудрово ввели в эксплуатацию новую школу

В ЖК «Семь столиц» в Кудрово ввели в эксплуатацию новую школу
Жители ЖК смогут водить детей в новую школу. Фото: Setl Group

В учреждении смогут учиться до 1100 ребят.

Холдинг Setl Group достроил общеобразовательную школу в ЖК «Семь столиц» в Кудрово. Учреждение уже получило номер – Кудровская СОШ №2. Туда смогут ходить 1100 человек. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

Четырехэтажное здание расположено на улице Столичная. Оно оформлено в светлые тонах, присутствуют салатовые и персиковые тона. В школе предусмотрены помещения для учебы, компьютерных классов, мастерских, а также занятий спортом. В учреждении довольно просторные актовый зал и столовая – там одновременно смогут находиться по 550 человек.

Setl Group также приобрел часть необходимого оборудования: это различные станки, техника на кухню, а также инвентарь в спортивный зал. Во дворе школы расположилась спортивная зона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в 15 петербургских школах появились уроки футбола.

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