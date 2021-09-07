Россиянам назвали способы быстро вылечить кашель

Врач Сергей Пурясев рассказал, как быстро вылечить кашель.

Доктор обратил внимание, что кашель — это реакция организма на инфекцию, она может сохраняться даже после выздоровления. Специалист порекомендовал пить противовирусные, противомикробные лекарства. Также помогут противовоспалительные препараты. Об этом сообщает Sputnik.

Кашель может долго не проходить. Чтобы он прошел быстрее, можно использовать любой нутряной жир: барсучий, собачий, гусиный и так далее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач-невролог Никита Жуков заявил, что кашель у заболевшего коронавирусом отличается от кашля, который проявляется при любых других болезнях. Медик отметил, что кашель у пациента с коронавирусной инфекцией будет отличаться по частотным и тоновым характеристикам. Специалисты смогут сделать это с помощью специального приложения.