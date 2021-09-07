В Петербурге за сутки коронавирус подхватили еще 626 человек

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 626 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 187 человек. Второе место у Подмосковья — 880 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 187 человек, регион занял 35-ю строчку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве напишут новые рекомендации по лечению ковида. В новой 12-й версии появятся другие схемы лечения, а также недавно зарегистрированные лекарства, которые не предназначены для лечения ковида, но имеют эффективность.