В Красногвардейском районе транспортный коллапс

В Красногвардейском районе транспортный коллапс
Большие пробки на шоссе Революции и Рябовском шоссе. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Во вторник, седьмого сентября, на дорогах Сечерной столицы напряженная обстановка. На девять часов утра пробку в городе оценивают в шесть баллов.

Самая сложная ситуация сейчас в Красногвардейском районе. На КДА в районе Ржевки плотно на обоих кольцах. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Большие пробки на шоссе Революции и Рябовском шоссе. Стоят Народная улица, проспекты Индустриальный и Косыгина. В городе сразу несколько дорожно-транспортных аварий.

Красным отмечены дороги: Садовая улица, Невский проспект, набережная Обводного канала, Каменноостровский проспект и улицы Васильевского острова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке Дунайского проспекта и Бухарестской улицы произошло ДТП. Общественный транспорт сбил светофор. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

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