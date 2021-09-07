В Красногвардейском районе транспортный коллапс

Большие пробки на шоссе Революции и Рябовском шоссе. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Большие пробки на шоссе Революции и Рябовском шоссе. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Во вторник, седьмого сентября, на дорогах Сечерной столицы напряженная обстановка. На девять часов утра пробку в городе оценивают в шесть баллов.

Самая сложная ситуация сейчас в Красногвардейском районе. На КДА в районе Ржевки плотно на обоих кольцах. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Большие пробки на шоссе Революции и Рябовском шоссе. Стоят Народная улица, проспекты Индустриальный и Косыгина. В городе сразу несколько дорожно-транспортных аварий.

Красным отмечены дороги: Садовая улица, Невский проспект, набережная Обводного канала, Каменноостровский проспект и улицы Васильевского острова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке Дунайского проспекта и Бухарестской улицы произошло ДТП. Общественный транспорт сбил светофор. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».