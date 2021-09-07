Седьмое сентября — день Белого новолуния

Влияние молодой Луны почувствуют даже те, кто никогда не открывал гороскоп. Фото: pixabay

Влияние молодой Луны почувствуют даже те, кто никогда не открывал гороскоп. Фото: pixabay

Сегодня необычный день с точки зрения астрологии — но почувствуют это даже те, кто никогда не открывал гороскоп. Сегодняшней ночью произойдет первое осеннее новолуние — и в этот момент в небе появится аспектная фигура — Большой Тригон.

Обычно в новолуние люди чувствуют упадок сил и утечку энергии. Но сегодня этот эффект усилится вдвойне — молодая луна окажется в созвездии Девы, а приход силы этого созвездия всегда говорит том, что пора уделить внимание своему здоровью.

К счастью, этой напасти противостоит Альвасар, ангел лунного зарождения. Он станет ненадолго покровителем людей — так случается, если новолуние выпадает на вторые лунные сутки. Они считаются самыми благоприятными в лунном месяце. Альвасар защищает людей от зла и дарит удачу, поэтому можно надеяться, что его благосклонность нивелирует влияние Девы.

Энергия и желание жить будут прибывать вместе с ростом Луны — если вам необходимо заняться чем-то трудоемким, дайте ей немного подрасти. Уже через три-четыре вы почувствуете себя гораздо лучше.

Ну а сейчас, в начале лунного месяца, нужно максимально расслабиться и позволить событиям идти своим чередом — если у вас получится действительно “проплыть по течению”, волшебный эффект не заставит себя ждать. Большой Тригон сулит удачу, но только тем, кто готов принимать подарки Судьбы. Поэтому не отказывайтесь от встреч, не игнорируйте звонков, не оставляйте непрочитанными писем: спокойствие, согласие с обстоятельствами и гармония позволят вам получить максимум от первых лунных дней.

Чем сейчас лучше заняться?

Составить список планов на ближайший месяц или на всю осень — сейчас Луна не позволит вам включить в него лишнее

Позаботиться о себе — принять ванну, поухаживать за телом, начать курс витаминов, очень полезно сходить в баню — новолуние сочетается с обновлением, очищением, детоксом

Заняться разбором вещей и избавлением от хлама. Сейчас самое время — хранение ненужных вещей вытягивает из нас большое количество энергии, а вы и так на нуле из-за обновившейся Луны.

Обновить интерьер или гардероб — лучше всего по принципу “минус пять старых вещей — плюс одна новая”

Можно и нужно совершать прогулки на свежем воздухе, длительные, но не напряженные — это поможет разогнать кровь и улучшит самочувствие

А вот с садовыми работами придется повременить — использованные сейчас удобрения не пойдут впрок, а вы можете нанести вред своему здоровью. Также следует исключить тяжелые физические нагрузки и оперативные вмешательства в организм. И самое главное — в эти дни нужно максимально избегать конфликтов. Даже если вопрос невозможно решить мирным путем, отложите разговор на несколько дней.