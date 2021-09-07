Путин и Шойгу ушли в тайгу на несколько дней

Путин и Шойгу ушли в тайгу на несколько дней
Президент Владимир Путин с министром обороны Серегем Шойгу на отдыхе в тайге. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин уехал с главой Минобороны Сергеем Шойгу отдыхать в тайгу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российский лидер вернется в Москву в среду вечером, 8 сентября.

Как сообщил ТАСС, говоря о времяпрепровождении Путина, Песков отметил, что это обычный отдых с прогулками на свежем воздухе. И добавил, что Кремль опубликует фото и видео, как только они появятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Шойгу перечислил возможные меры по привлечению людей в новые города в Сибири. По его словам, в новых городах не должно быть «грязной промзоны» и пробок.

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Путин и Шойгу ушли в тайгу на несколько дней