«Встречает» газовым баллончиком, плюется и обзывается: на Васильевском старушка 30 лет отравляет жизнь соседям

На Васильевском острове в Петербурге живет пенсионерка, которая уже 30 лет не дает проходу соседям по лестничной клетке. Несмотря на жалобы жильцов, полиция отказывается возбуждать уголовное дело.

О невыносимой жизни в собственном доме рассказала петербурженка в группе «Живем на Васильевском острове». По словам женщины, они с семьей переехали в эту квартиру, когда ей было 13 — и уже тогда соседка напротив «ругалась и пакостила». Спустя несколько десятков лет ничего не изменилось, а в чем-то даже стало хуже.

Старушка не стесняется оскорблять соседей, провожает их плевками и руганью с балкона, а сын женщины в страхе прячется за мусорными баками, если случайно видит пенсионерку в парадной. Рассказчица много раз обращалась к участковому с устными жалобами, но безрезультатно.

Наконец, 5 августа петербурженка запечатлела как соседка «встречает» её на выходе из лифта. На кадрах видно, что как только двери лифта открылись, пожилая женщина высунулась из квартиры и начала распылять в лицо пострадавшей газовый баллончик. Эта запись была опубликована во «ВКонтакте», видео также отправили правоохранителям.

Каково же было удивление, когда в ответ женщина получила отказ и даже угрозу возбудить уголовное дело в её отношении — оказывается, несколькими днями ранее бабушка написала заявлении об избиении и обвинила во всем свою противницу.

Тогда петербурженка решила обратиться в другую инстанцию и составила жалобу в прокуратуру. К счастью, в этот раз, проверив её заявление, правоохранители пришли к выводу, что постановление участкового незаконно и необоснованно. Возможно, многолетние страдания семьи на Васильевском острове скоро закончатся, а пока комментаторы и автор публикации обещают пристально следить за развитием событий.