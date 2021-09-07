Ученые рассказали, почему кошки испытывают стресс из-за локдауна

В период пандемии коронавируса кошки стали чаще испытывать стресс из-за того, что их хозяева стали больше проводить времени дома.

По словам ученых, кошки — по природе животные-одиночки, для которых важны устоявшиеся привычки и когда что-то идет не по плану, это может вызвать стресс, сообщает The Times.

Как рассказали ветеринары, о стрессе может говорить излишне активное мяуканье, переусердствование в вылизывании шерсти и вытачивании когтей, неуместные дефекация и мочеиспускание, агрессия и замкнутость.

Кроме того, возвращение хозяина в офис после локдауна тоже может вызвать стресс у питомца, потому что это нарушает привычный ритм жизни кошки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская кошка Алиса моет полы и учит уборке своих котят. У неё есть аккаунты в Instagram и TikTok. В Instagram она набрала 2,5 тыс. подписчиков. Лиса Алиса очень сильно любит мыть полы. Она сама приносит из ванной тряпку и начинает мыть пол.