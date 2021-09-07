Татьяна Буланова встретилась с избирателями

Татьяна Буланова встретилась с избирателями
Мероприятие прошло в формате живого общения в Красносельском районе. Фото: gazeta.spb.ru

Кандидат в Госдуму от партии «Родина» Татьяна Буланова провела встречу с избирателями.

Мероприятие прошло в формате живого общения в Красносельском районе Петербурга, где находится избирательный округ кандидата, во дворе одного из домов по улице Маршала Захарова.

Несмотря на то, что встреча с избирателями широко не анонсировалась, многие жители воспользовались возможностью и пришли вживую поговорить с певицей и с кандидатом в Госдуму от Петербурга. Собрались несколько десятков человек.

Татьяна Буланова рассказала горожанам о своих законодательных инициативах. В частности, она затронула вопросы о расширении квот оплачиваемой из бюджета высокотехнологической помощи больным детям, а также о «ленинградской надбавке» для пенсионеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава регионального отделения партии «Родина» Андрей Петров отреагировал на отказ ТИК регистрировать Татьяну Буланову кандидатом в депутаты ЗакСа, назвав этот факт «настоящим беспределом».

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