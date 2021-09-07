В Кировском районе задержали петербуржца, выстрелившего в соседа

В Кировском районе Петербурга задержали 59-летнего мужчину выстрелившего в своего соседа.

Инцидент произошел 7 сентября около 02.00 на Ленинском проспекте, 117 корпус, 1. Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, мужчина выстрелил из пистолета в своего соседа.

По предварительной информации, 35-летний мужчина позвонил в дверь к своему соседу с целью сделать замечание из-за сильного шума, после чего дверь открыл мужчина, вооруженный травматическим пистолетом «Оса», и выстрелил. Мужчина позвонивший соседу не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Травматический пистолет изъят. Стрелявший задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о разбойном нападении на офис компании «Деньга». Накануне около 11:25 неизвестный мужчина вошел в помещение офиса микрофинансовой компании «Деньга».