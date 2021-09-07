Голикова рассказала, сколько россиян проводят отпуск за пределами своего региона

Голикова рассказала, сколько россиян проводят отпуск за пределами своего региона
Татьяна Голикова. Фото: pixabay.com

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что лишь 45% россиян уезжают на отдых за пределы региона.

По ее словам, эту ситуацию необходимо менять.

«Только 45% наших граждан вырываются на отдых за территорию того региона, в котором они непосредственно проживают, и наша задача — сломать это», — заявила она в онлайн-шоу «Маршрут к мечте».

Голикова отметила, что надеется на рост сотрудников в сфере туризма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Ростуризма Зарина Догузова оценила ситуацию с поездками российских туристов в Турцию. Основные долги этого года накопились из-за закрытых границ с Турцией. По ее словам, чуть больше миллиона россиян внесли деньги за туры на турецких курортах.

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