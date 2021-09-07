Диетолог перечислила провоцирующие раннее старение продукты

Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые наносят наибольший вред здоровью и ускоряют процессы старения.

Речь идет о кондитерских и мучных изделиях, таких как печенье, хлеб, булки. Больше всего вреда наносят сахар и трансжиры. По словам диетолога, лучше отказаться от белой муки, так как она повышает уровень глюкозы в крови, сообщает «Москва 24».

Она отметила, что употребление кондитерских и мучных изделий провоцирует раннее старение.

По словам эксперта, лучше отказаться от употребления ряда мясных изделий, таких как колбаса, сосиски.

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