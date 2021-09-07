В Ленобласти в ДТП погиб 82-летний водитель

В аварии погибли два человека. Фото: Pixabay

В аварии погибли два человека. Фото: Pixabay

Во вторник, 7 сентября, на автодороге Петергоф-Кейкено произошла смертельная авария.

Дорожный инцидент произошел около 12:50 часов. По предварительной информации, 82-летний водитель автомобиля марки Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в КАМАЗ, за рулем которого находился был 60-летний мужчина.

В результате происшествия водитель и женщина-пассажир иномарки скончались на месте происшествия.

В Сети появилось фото с места происшествия. На место ДТП прибыли сотрудники МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП затруднило проезд по Бухарестской. По словам очевидцев, Mercedes врезался в ехавший вперед Renault Kangoo, тот отлетел в Hyundai Solaris, а последний — в «Газель».