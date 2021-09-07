На трассе М-11 фура «распотрошила» прицеп

На трассе М-11 фура «распотрошила» прицеп
Авария произошла в период с 12:30 до 13:20 часов дня. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 7 сентября на трассе М-11 произошло ДТП с участием фуры.

Дорожный инцидент произошел на 609 километре трассы М-11 в сторону Санкт-Петербурга. Авария произошла в период с 12:30 до 13:20 часов дня. В результате образовалась пробка.

«М11 609 км на Питер. Авария произошла с 12:30-13:20 примерно. Дорога полностью перекрыта», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, фура врезалась в транспорт с прицепом. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что прицеп сильно помят. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП затруднило проезд по Бухарестской. По словам очевидцев, Mercedes врезался в ехавший вперед Renault Kangoo, тот отлетел в Hyundai Solaris, а последний — в «Газель».

авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
В тылу циклона: в Петербурге в четверг ожидается дождь и +15, как и 64 года назад
В тылу циклона: в Петербурге в четверг ожидается дождь и +15, как и 64 года назад
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
Попытавшихся убежать от 1 сентября петербургских школьниц поймали на границе с Финляндией
С 1 сентября россияне смогут зарегистрировать гараж в упрощенном порядке
С 1 сентября россияне смогут зарегистрировать гараж в упрощенном порядке
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Главные манипуляторы среди знаков зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сборная России обыграла Мальту в отборе на ЧМ-2022
На трассе М-11 фура «распотрошила» прицеп
В Ленобласти в ДТП погиб 82-летний водитель
Грибник нашел в лесу снаряд времен ВОВ под Ораниенбаумом
Диетолог перечислила провоцирующие раннее старение продукты
Мэр Москвы оценил ситуацию с коронавирусом
Россиянин убил сына из-за просьбы сделать потише музыку
В Приморском районе мотоцикл попал под фуру