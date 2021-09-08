В Пулково в среду задержали один рейс

В Пулково задержали один авиарейс. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержали один авиарейс. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В среду, 8 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживается один рейс.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Худжанда. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 05:55, однако время вылета сдвинули на 06:45.

Причины задержек неизвестны. Остальные рейсы отправятся по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грузовик врезался в здание аэропорта Северной столицы Пулково. Дорожный инцидент на территории воздушной гавани произошел в ночь на 31 августа. В 1:30 машина с бортовым питанием столкнулась с шестой ротондой централизованного пассажирского терминала. В результате аварии никто не пострадал.