В России за сутки выявили 18 024 зараженных коронавирусом

В России за сутки выявили 18 024 зараженных коронавирусом
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 024 человек.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 065 904 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 797 случаях, за все время пандемии скончались 189 582 пациента с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 18 262 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России не зарегистрировано случаев заражения вариантом «мю» коронавируса.

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