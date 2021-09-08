В Ногинске в жилом доме взорвался газ: спасатели разбирают завалы

В Ногинске в жилом доме взорвался газ: спасатели разбирают завалы
В данный момент неизвестна причина взрыва. Фото: Pixabay

В Подмосковье в Ногинске в одной из девятиэтажек произошел взрыв газа, в результате чего могли пострадать люди.

Об этом пишет ТАСС 8 сентября, ссылаясь на пресс-службу МЧС.

«В 06:55 мск в многоквартирном доме на улице 28 июня произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия. Предварительно, повреждено пять квартир. Загорания нет», — рассказали в МЧС.

Мощный хлопок лишил жильцов дома окон. На место случившегося отправили экстренные службы.

Спасатели начали искать людей под завалами. По неподтвержденным данным, могут быть пострадавшие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на шахте Червонопартизанске, который находится под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики, погибли девять человек.

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