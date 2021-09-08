На Днепропетровской горела лестничная клетка в жилом доме

На Днепропетровской горела лестничная клетка в жилом доме
В Петербурге загорелся мусор на лестничной клетке. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге в Центральном районе города пожарные тушили строительный мусор, разбросанный на лестничной клетке.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 8 сентября пожарные машины отправились на Днепропетровскую улицу дома 65 в Центральном районе.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 10:37 .

Пожар произошел на лестничной клетке десятиэтажного жилого дома. Там горел строительный мусор на площади 5 квадратных метров.

Возгорание спасатели сумели ликвидировать только через 30 минут, к 11:07.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и восемь человек личного состава. Информации о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кузьмоловском неизвестный рано утром поджег жилой дом.

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