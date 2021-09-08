На Днепропетровской горела лестничная клетка в жилом доме

В Петербурге в Центральном районе города пожарные тушили строительный мусор, разбросанный на лестничной клетке.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 8 сентября пожарные машины отправились на Днепропетровскую улицу дома 65 в Центральном районе.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 10:37 .
Пожар произошел на лестничной клетке десятиэтажного жилого дома. Там горел строительный мусор на площади 5 квадратных метров.
Возгорание спасатели сумели ликвидировать только через 30 минут, к 11:07.
Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и восемь человек личного состава. Информации о пострадавших нет.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кузьмоловском неизвестный рано утром поджег жилой дом.